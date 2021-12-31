Trabzonspor’un Efecan Karaca için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı!

İSKENDER GÜNEN'DEN EFECAN YORUMU!

Gervinho'nun sakatlanmasından sonra bir kenar oyuncusuna gereksinim olduğu gerçek. Efecan Karaca sezon başında da Trabzonspor'un gündemine gelen bir isim.

Alanyaspor'da takımına en fazla katkı yapan oyuncular arasında yer alıyor. Milli Takım'da da Almanya ile 3-3 berabere kaldığımız maçın yıldızlarındandı.

Adam eksiltme özelliğinin yanında mücadele gücü, golleri ve asistleriyle de takımı için büyük bir silah. Eğer bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor için bir kazanç olur.