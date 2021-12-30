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Fenerbahçe'den TFF'ye "Süper Kupa" talebi

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Fenerbahçe’den TFF’ye Süper Kupa talebi

Fenerbahçe, Sözde Şike Davası'ndan beraat kararının onanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na 2010-11 sezonunun Süper Kupa karşılaşmasını oynamak için başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, nihai kararın verilmesinin ardından karşılaşmanın bir an önce organize edilmesi ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılması talep edildi.

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