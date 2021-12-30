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Son dakika: Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor PFDK’ya sevk edildi

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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