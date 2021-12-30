30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiliz devi Chelsea'den dudak uçuklatan zarar!

İngiliz devi Chelsea'den dudak uçuklatan zarar!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2021
ABONE OL
İngiliz devi Chelsea’den dudak uçuklatan zarar!

İngiltere Premier lig ekiplerinden Chelsea, bu yılın ilk 6 ayında 145,6 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada zararın, pandemi nedeniyle birçok maçın seyircisiz oynanmasına ve futbolcu satışından elde edilen bonservis bedelinde yaşanan düşüşe bağlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA