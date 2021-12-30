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Barcelona'da koronavirüs şoku! 10 futbolcu virüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Barcelona’da koronavirüs şoku! 10 futbolcu virüse yakalandı

İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların evlerinde karantinada olduğu bildirildi.

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