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Real Madrid Kovid-19'la boğuşuyor! 4 yıldız koronavirüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Real Madrid Kovid-19’la boğuşuyor! 4 yıldız koronavirüse yakalandı

Son dakika spor haberleri... İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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