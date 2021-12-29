Galatasaray'dan milli oyuncu Mert Müldür'e teklif! İşte transfer haberinin detayları
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 10. sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılıların gündemine milli futbolcu Mert Müldür geldi. İşte Galatasaray'ın yaptığı teklifin detayları...
Bu sezon DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arasında Amerikalı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, Yedlin'in yerine sağ bek bölgesini Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Fotomaç'In haberine göre Aslan, önceki dönemlerde de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Mert'i satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kiralamak istiyor.
Galatasaray'ın Mert'i istemesinin en önemli sebeplerinden birisi, milli futbolcunun defans bölgesinin her noktasında görev yapabiliyor olması.
TEKLİF 1.5 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Mert Müldür için Sassuolo'ya 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu yazıldı. Mert, 2019-20'de Avusturya ekiplerinden Rapid Viyana'dan 4,7 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuştu.
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