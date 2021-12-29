Galatasaray’dan milli oyuncu Mert Müldür’e teklif! İşte transfer haberinin detayları

Fotomaç'In haberine göre Aslan, önceki dönemlerde de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Mert'i satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kiralamak istiyor.

Galatasaray'ın Mert'i istemesinin en önemli sebeplerinden birisi, milli futbolcunun defans bölgesinin her noktasında görev yapabiliyor olması.

TEKLİF 1.5 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Mert Müldür için Sassuolo'ya 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu yazıldı. Mert, 2019-20'de Avusturya ekiplerinden Rapid Viyana'dan 4,7 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuştu.