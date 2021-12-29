Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi arasındaki kritik görüşme sona erdi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda kendisinin de öncelikli belirttiği şekilde hakemlerle ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Hakem müessesinde olumlu değişimlerin yaşanacağı konusunda müjdesini paylaşan Beşiktaş Başkanı, kötü performans gösteren hakemlerin cezalandırılmasına yönelik talebini de ilettiğini belirtti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisinin de belirttiği üzere hakemlerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Hakemlik müessesinde yaşanacak olumlu gelişmelere ilişkin müjdesini paylaşan Beşiktaş Başkanı Çebi, hakemlerle ilgili ceza talebinde bulunduklarını da belirtti.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin kritik görüşme sonrası yaptığı açıklamalar:
"Annemin rahatsızlığı ile uğraşıyorum iki gündür. Orada büyük sıkıntılarım var bu arada. Ben camianın istediği tepkilerin vermesini ayarlamak durumdayım. Benim bunları yapmadığım şeklinde algı yaratılmasını doğru bulmuyorum. Sorduğunuz zaman diğer kulüplerin hepsi de canlarının yandığını belirtiyorlar. Biz, hakem meselesinin bu sene sağlıksız yürüdüğünü belirtmek zorundayız"
'MÜJDEYİ VURGULAMAK İSTİYORUM'
"TFF'nin şu anda Türk hakemlik müessesinin daha sağlıklı çalışabilmesi adına büyük mücadele verdiğini biliyorum. Sezon sonunu geçtikten hemen sonra Türk futbolundaki hakemlik sorununun şu anda yürütülen çalışmalarla biteceğini hissediyorum. Bu müjdeyi de buradan vurgulamak istiyorum"
"Şu an en doğrusunun VAR hakemleri ile saha hakemlerinin birbirlerinden ayrılması gerektiğini ifade etmek istiyorum"
'CEZA VERİLMESİNİ TALEP ETTİM'
"Nasıl mükâfat insanları mutlu ediyorsa ceza verilmesi de insanların aklını başına getirmesine etki ediyordur. Bir hakem büyük yanlışlar yaptıysa kendisine cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ceza verilmesini talep ediyorum, ettim, ilettim. Ceza müessesinin işletilmesi gerektiğinde onlar da benimle hemfikirler"
'GEREKENİ, GEREKTİĞİ GİBİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'
"İdare etmek, yönetmek doğru şekilde tepkileri vermeyi gerektirir. Ben Beşiktaş'ım için gerekeni, gerektiği gibi yapmaya devam edeceğim"
"İçeride konuşulanları benim burada söylemem doğru değil. Ama bakışlarının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Geride bıraktığımız maça ilişkin daha titiz bakmaları gerektiğinin onlar da farkında"
"Televizyonların karşısına geçerek, bağırarak, çağırarak bu işin çözüleceğine iyilerin de kötülerin yanında yandığı ortamın bir Beşiktaşlı olarak bana yakışmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ayırt etmek ve bunu da üst kurum olarak TFF'nin makamlarında yapmayı kendimce doğru bulmaya devam edeceğimi söylemek istiyorum. Yaratılmak istenilen bu havayı da şiddetle kınıyorum"
'ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'
"Önümüzdeki 60 puanın nasıl dağılacağını zaman gösterecek. Ben, sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağımıza ve olacağımıza inanıyorum"
'HOCA SEÇİMİMİZDE ÜÇ KRİTER VAR'
"Ben şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu bir çalışma ortamı olacaktır. Ama hocanın takım, futbolcular üzerindeki etkisi, aile ortamı benim için başka bir kriter olacaktır. Önder hocanın şu ana kadar gözlemleyeceğim konularda son derece başarılı olduğunu görüyorum. Umarım böyle de devam eder. Sahada alınacak sonuçlar her şey değil. Türk futbolunun gelirlerinin azaldığı bir ortamda belki de bambaşka bir yapı düşüneceğiz. Önder hocanın da buna çok katkı verebilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Hocamızın altyapımızla beraber ilişki kurarak önümüzdeki sezon da oradan gelecek genç çocuklarla yapı benim için öncelik olacaktır. Birincisi önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ta kurmayı ve planlamayı düşündüğümüz yeni yapılanmada hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. İkinci kriter; sevgi, saygı, huzur, aile ortamı. Üçüncüsü de saha sonuçları"
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