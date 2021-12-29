Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi arasındaki kritik görüşme sona erdi

'GEREKENİ, GEREKTİĞİ GİBİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

"İdare etmek, yönetmek doğru şekilde tepkileri vermeyi gerektirir. Ben Beşiktaş'ım için gerekeni, gerektiği gibi yapmaya devam edeceğim"

"İçeride konuşulanları benim burada söylemem doğru değil. Ama bakışlarının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Geride bıraktığımız maça ilişkin daha titiz bakmaları gerektiğinin onlar da farkında"

"Televizyonların karşısına geçerek, bağırarak, çağırarak bu işin çözüleceğine iyilerin de kötülerin yanında yandığı ortamın bir Beşiktaşlı olarak bana yakışmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ayırt etmek ve bunu da üst kurum olarak TFF'nin makamlarında yapmayı kendimce doğru bulmaya devam edeceğimi söylemek istiyorum. Yaratılmak istenilen bu havayı da şiddetle kınıyorum"