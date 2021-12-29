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Fenerbahçe'den flaş teknik direktör hamlesi! Carlos Marcelo ile birlikte gelecek

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Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Fenerbahçe’den flaş teknik direktör hamlesi! Carlos Marcelo ile birlikte gelecek

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli ekipte Roberto Carlos ismi gündeme geldi. İspanyol basınındaki habere göre Roberto Carlos imzayı atarsa, Real Madrid'in yıldızı Marcelo'yu da yanında getirecek.

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