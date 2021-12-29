29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'un ilk hedefi savunma! İşte bordo mavililerin transfer listesi

Trabzonspor'un ilk hedefi savunma! İşte bordo mavililerin transfer listesi

SPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
ABONE OL
Trabzonspor’un ilk hedefi savunma! İşte bordo mavililerin transfer listesi

Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Trabzonspor, Edgar Le'nin sezonu kaptmasıyla 3 yerli savunmacıyı listesine aldı. İşte Süper Lig lideri Karadeniz Fırtınası'nın radarına aldığı isimler.

Ligde 46 puanla ilk yarıyı tek yenilgi ile kapatan Trabzonspor'da gündem ara transfer döneminde yapılacak olan takviyeler...

Yerli oyunculara yönelen Trabzonspor'da transfer edilecek isimler netleşmeye başladı.

TRABZONSPOR'DA GÜNDEM KAAN AYHAN

Trabzonspor'da Edgar IE'nin sezonun kapatmasının ardından stoper bölgesindeki acil ihtiyacı kapatmak için ilk teklif yaptığı isimlerden birisi de Milli futbolcu Kaan Ayhan oldu.

AVCI KAAN AYHAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Edgar'ın sakatlanmasının ardından defansın göbeğine yerli bir takviye planlayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncuyla telefonda görüşerek fikrini sordu ve olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Sassuolo ile temaslara başlayan bordo-mavili yönetim, kiralık teklifinde bulundu.

Ancak İtalyan kulübü Kaan'ı kiralık göndermek istemediğini, sadece satışına onay verebileceklerini iletti. Trabzonspor'un istekli tavrını görünce fiyatı da artıran Sassuolo, bonservis için 5 milyon Euro talep etti. Rakamı yüksek bulan Trabzonspor, Basel forması giyen Eray Cömert'i gündemine aldı.

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da çok fazla süre bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti. Kaan Ayhan bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı. Kaan'ın sözleşmesi 2024 tarihinde sona eriyor.

TRABZONSPOR'DA ALTERNATİF İSİM DOĞUKAN SİNİK

Ara transfer dönemi yaklaşırken takımlardaki hareketlilik de devam ediyor. Trabzonspor kadroda derinlik oluşturmak için Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i gündemine aldı. Henüz resmi görüşmeler yapılmasa da takas formülü kullanılmaya çalışılacak.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda kadrodaki yerli oyuncu alternatifi sayısı da artırılmaya çalışılıyor. Antalyaspor'un da Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı ve Trondsen ile ilgilenmesi üzerine sürpriz bir takas gündeme geldi.

ERDEM GÖKÇE FIRTINA'NIN RADARINDA

Genç isimleri takibe alan bordomavililerin son olarak Balıkesirspor'da forma giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi izlediği öğrenildi. Scout ekibinin uzun süredir listesinde olan oyuncunun adı son dönemde birçok önemli kulüple de anılmaya başlandı. Erdem Gökçe, bu sezon 14 maçta 1 gol atmayı da başardı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Fode Koita'nın golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, bu golle rakibini mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor’da stoper harekatı! İşte listedeki isimler TRABZONSPOR'DA STOPER HAREKATI! İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER
Trabzonspor’da Kaan Ayhan sesleri yükseliyor TRABZONSPOR'DA KAAN AYHAN SESLERİ YÜKSELİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA