Trabzonspor’un ilk hedefi savunma! İşte bordo mavililerin transfer listesi

AVCI KAAN AYHAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Edgar'ın sakatlanmasının ardından defansın göbeğine yerli bir takviye planlayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncuyla telefonda görüşerek fikrini sordu ve olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Sassuolo ile temaslara başlayan bordo-mavili yönetim, kiralık teklifinde bulundu.

Ancak İtalyan kulübü Kaan'ı kiralık göndermek istemediğini, sadece satışına onay verebileceklerini iletti. Trabzonspor'un istekli tavrını görünce fiyatı da artıran Sassuolo, bonservis için 5 milyon Euro talep etti. Rakamı yüksek bulan Trabzonspor, Basel forması giyen Eray Cömert'i gündemine aldı.

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da çok fazla süre bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti. Kaan Ayhan bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı. Kaan'ın sözleşmesi 2024 tarihinde sona eriyor.