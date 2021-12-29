Fenerbahçe Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası FB Afyonspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Afyonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe ile TFF 2. Lig ekibi Ajfet Afyonspor karşı karşıya gelecek. Tek maç usulü yapılacak 5. tur karşılaşmasının detaylarını merak eden futbolseverler konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası FB Afyonspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe Afyonaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan devam ediyor. Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afyonspor karşısından galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkmak istiyor. Kupada son şampiyonluk sevincini 2013'te yaşayan Fenerbahçe, bu sezon bu hasrete son vermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası FB Afyonspor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Afyonspor maçı 29 Aralık Çarşamba saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda hemen Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Doman'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Çetin olacak.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak.
Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.
Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.
KUPADA SON ŞAMPİYONLUK 2013'TE
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor.
Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
'İNŞALLAH AFYON İÇİN GÜZEL BİR SONUÇ OLUR'
Maçta galibiyet istediklerini belirten AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş şunları söyledi:
"Takımımıza güveniyoruz. 5 haftadır yenilmeyen bir Afyonspor var. Fenerbahçe'ye karşı takımımızın elimizden geleni yapacağına inanıyorum. Çok iddialı da konuşmaya gerek yok. İnşallah Afyon için güzel bir sonuç olur. Biz takımımıza güveniyoruz."
VALİ ÇİÇEK: İLK DEFA FENERBAHÇE'NİN RAKİBİNİ TUTACAĞIM
Fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getiren Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek "İlk defa Fenerbahçe'nin rakibini tutacağım. Konu Afyonspor olunca her şey teferruat. Hayatımda ilk defa Fenerbahçe'nin rakibini gönülden tutacağım. O yüzden Afyon'daki herkesin gönlünün Afyon'la attığını biliyorum. Afyon bizim takımımız" dedi.
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