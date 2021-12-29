Fenerbahçe Afyonaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan devam ediyor. Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afyonspor karşısından galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkmak istiyor. Kupada son şampiyonluk sevincini 2013'te yaşayan Fenerbahçe, bu sezon bu hasrete son vermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası FB Afyonspor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Afyonspor maçı 29 Aralık Çarşamba saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda hemen Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Doman'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Çetin olacak.