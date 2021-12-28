Mario Balotelli Galatasaray'a mı geliyor? Fatih Terim paylaşımı dikkat çekmişti! Başkan canlı yayında duyurdu
Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Fatih Terim paylaşımı yapan yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin Galatasaray'a geleceği konuşulmaya başlandı. Konu hakkında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi. Peki, Mario Balotelli Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray'ın Mario Balotelli transfer görüşmeleri başladı mı? İşte son açıklamalar...
Mario Balotelli Galatasaray'a mı geliyor? Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 1. devresi sona erdi. İkinci yarı 7 Ocak'ta başlayacak. Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başlarken, gözler son dakika transfer haberlerine çevrildi. Son zamanlarda yapılan iddialar Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olacağı yönünde. Peki, Mario Balotelli Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray'ın Mario Balotelli transfer görüşmeleri başladı mı? İşte haberin detayları...
MARİO BALOTELLİ GALATASARAY'A MI GELİYOR?
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Mario Balotelli için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi.
Murat Sancak, Mario Balotelli'yi Galatasaray dahil hiçbir takıma göndermeye niyetlerinin olmadığını söyledi. Galatasaray'ın Mario Balotelli'yi transfer edeceği yönündeki iddialara Adana Demirspor'dan yanıt geldi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Kulağımıza gelen bir şey yok. Benden oyuncu almak kolay mı?" dedi.
"TERİM'E SAYGISI VAR"
Mario Balotelli'nin kısa bir süre önce yaptığı Fatih Terim paylaşımının hatırlatılması üzerine Murat Sancak "Mario'nun, Fatih Terim'e saygısı var. Ona destek vermek için paylaşım yaptı." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE BİR TAKIM OLMAZ"
31 yaşındaki İtalyan golcünün Türkiye'de başka bir takıma gidemeyeceğini söyleyen Murat Sancak "Balotelli, Türkiye'de hiçbir takıma gitmez. Sadece 'Ben git' dersem gidebilir. Onun dışında gidemez. Mario'yu şu an bırakır mıyım? Süper Lig'in en iyi oyuncusu" açıklamasını yaptı.
"10 MİLYON EURO'YA GÖRÜŞÜRÜZ"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ayrıca "Paraları varsa, Mario Balotelli için görüşebiliriz. 10 Milyon Euro varsa, görüşürüz. Bize teklif gelmedi. Zaten bırakmak gibi bir düşüncemiz de yok." dedi.
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