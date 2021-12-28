Mario Balotelli Galatasaray’a mı geliyor? Fatih Terim paylaşımı dikkat çekmişti! Başkan canlı yayında duyurdu

"TÜRKİYE'DE BİR TAKIM OLMAZ"

31 yaşındaki İtalyan golcünün Türkiye'de başka bir takıma gidemeyeceğini söyleyen Murat Sancak "Balotelli, Türkiye'de hiçbir takıma gitmez. Sadece 'Ben git' dersem gidebilir. Onun dışında gidemez. Mario'yu şu an bırakır mıyım? Süper Lig'in en iyi oyuncusu" açıklamasını yaptı.