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Fenerbahçe'de Mame Thiam pişmanlığı

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Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Fenerbahçe’de Mame Thiam pişmanlığı

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam, Sivasspor maçında da gollerine devam ederek toplamda 13 gole katkı yaptı.

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