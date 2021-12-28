Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur GS Denizlispor maçı muhtemel 11’ler

Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Tek maç usulüne göre yapılacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bir üst tura yükselecek. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Galatasaray Denizlispor maçı muhtemel 11'ler...

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Barış Alper, Mohamed

Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, Tusha