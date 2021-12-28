Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur GS Denizlispor maçı muhtemel 11'ler
Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları başladı. Geçen sezon Süper Ligi 2. sırada bitiren Galatasaray, turnuvaya bu turdan katıldı. Denizlispor ise kupaya üçüncü turdan başlayarak Gema Polimer Şile Yıldızspor ve Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Galatasaray Denizlispor maçı muhtemel 11'ler...
Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Tek maç usulüne göre yapılacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bir üst tura yükselecek. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Galatasaray Denizlispor maçı muhtemel 11'ler...
GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Barış Alper, Mohamed
Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, Tusha
DENİZLİSPOR CEPHESİ
Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 2 bereberlik, 4 mağlubiyet alıp ilk devreyi 16 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada tamamlayan Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.
Ligde kötü gidişin ardından kupada dev rakibi önünde moral bulmaya çalışacak Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.
GALATASARAY CEPHESİ
Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM
Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
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