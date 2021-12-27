Fransızlar açıkladı: Fenerbahçe'de Szalai yolcu Umtiti geliyor
Son dakika spor haberleri... Bu sezon ligde ve Avrupa'da beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Fransız basını sarı-lacivertlilerin Umtiti ile ilgilendiğini bildirdi. Fenerbahçe'de Szalai'nin gitmesi durumunda Fransız stoperin kadroya katılacağı öğrenildi.
Sezonun ilk yarısında taraftarlarını üzen Fenerbahçe ile ilgili Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. RMC Sports'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti ile ilgileniyor.
28 yaşındaki stoperin Barcelona ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon Barcelona'da sadece 1 maçta görev alan tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
31 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Samuel Umtiti, 2016 yılında Lyon'dan Barcelona'ya tam 25 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Napoli transfer etmeyi planlıyor. Çizme ekibinin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.
Napoli'nin Szalai için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi… Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin Euro piyasa değeri olan Szalai'nin şu anki piyasa değeri ise 11 milyon Euro.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanır?
- GSB 1.575 personel alımı son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı....
- Asgari ücret için son dakika gelişmesi... Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...
- AUZEF harf notu hesaplama: AUZEF harf notu hesaplama nereden, nasıl yapılır? AUZEF final sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? 2022 KPSS sınav tarihleri duyuruldu...
- Emekli zammı için kritik açıklama! "Zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" SSK, SGK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşı...
- MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi
- YÖK son dakika: Üniversiteler online olacak mı? 2022'de hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? Son açıklamalar
- Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...
- 27 Aralık güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi?
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma - 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…