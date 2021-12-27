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Trabzon'da ZTK mesaisi başladı! Rakip Boluspor

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Trabzon’da ZTK mesaisi başladı! Rakip Boluspor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

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