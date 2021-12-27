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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur GS Denizlispor maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur GS Denizlispor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakaları başlıyor. Geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, son 16 turuna yükselebilmek için Denizlispor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur GS Denizlispor maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Denizlispor maçı ile ilgili merak edilenler...

Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. turu, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Seribaşı takımların sahasında oynanacak 5. turda Galatasaray, Denizlispor'u konuk edecek. Kupayı en fazla kazanan takım Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur GS Denizlispor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR CEPHESİ

Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 2 bereberlik, 4 mağlubiyet alıp ilk devreyi 16 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada tamamlayan Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.

Ligde kötü gidişin ardından kupada dev rakibi önünde moral bulmaya çalışacak Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.

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