Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. turu, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Seribaşı takımların sahasında oynanacak 5. turda Galatasaray, Denizlispor'u konuk edecek. Kupayı en fazla kazanan takım Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur GS Denizlispor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.