Fatih Terim'in hoca takımına flaş isim! Maçı tribünden takip etti
Son dakika Galatasaray haberleri bugün... Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan genç İtalyan Francesco Farioli, Galatasaray-Antalyaspor maçını tribünden izledi, gözler Fatih Terim’e çevrildi. Kırmızı siyahlı takımın başında çıktığı 27 maçta 1.52 puan ortalaması tutturan İtalyan teknik direktörün transferine Terim şimdilik sıcak bakmıyor. Başkan Elmas, önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla bir görüşme yaparak, konuyu karara bağlayacak.
Galatasaray 'ın önceki gün Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta Nef Stadı'nın tribünlerinde sürpriz bir isim vardı.
Bu yılın Mart-Aralık ayları arasında Vavacars Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, karşılaşmayı locadan izledi. Sarı kırmızılıların 25 Kasım'da Marsilya ile oynadığı Avrupa Ligi maçını da tribünden takip eden Farioli'nin bir ay içinde ikinci kez Nef Stadı'na gelmesi doğal olarak kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu.
Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan Farioli'nin Galatasaray'a transferi mi gündemdeydi? Bu konu dün açıklığa kavuştu.
YÖNETİM DEĞERLENDİRMEYE ALDI
İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Karagümrük'ün başında çıktığı 27 maçta 1.52 puan ortalaması tutturan Farioli'nin, Fatih Terim'in ekibine girmesi için sarı kırmızılı kulübe teklif yapıldığı öğrenildi.
Başkan Burak Elmas ve yönetimin değerlendirmeyi aldığı bu teklife teknik direktör Terim'in şimdilik sıcak bakmadığı belirtildi. Elmas ve Terim hafta içinde konuyla ilgili bir görüşme yaparak Farioli'nin teknik ekibe dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek.
DAHA ÖNCE ALANYASPOR'DA ÇALIŞTI
Francesco Farioli, İtalya'da Margine Coperta, Fortis Juventus, Lucchese, Benevento, Sassuolo ve Katar'da Aspire Akademi'de kaleci antrenörü olarak çalıştıktan sonra 2020'de Aytemiz Alanyaspor'a gelerek teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
19 Mart 2021'de Vavacars Karagümrük'ün teknik direktörlüğüne getirilen 32 yaşındaki Farioli, kırmızı siyahlı takımın peş peşe 3 maç kaybetmesi üzerine 12 Aralık'ta görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Francesco Farioli'nin ismi henüz Vitor Pereira görevden ayrılmadan önce Fenerbahçe ile anılmış ve sarı lacivertli ekibin başarılı teknik adamla anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, o dönem Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama yapmıştı.
Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." ifadelerini kullandı.
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