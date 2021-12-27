Fatih Terim’in hoca takımına flaş isim! Maçı tribünden takip etti

Bu yılın Mart-Aralık ayları arasında Vavacars Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, karşılaşmayı locadan izledi. Sarı kırmızılıların 25 Kasım'da Marsilya ile oynadığı Avrupa Ligi maçını da tribünden takip eden Farioli'nin bir ay içinde ikinci kez Nef Stadı'na gelmesi doğal olarak kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu.