Lazio’nun Vedat Muriqi planı belli oldu! Galatasaray’a transfer olacak mı?

Galatasaray, Diagne'nin sakatlanması ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle ara transfer döneminde takıma bir golcü takviyesi yapmayı planlamıştı. Bu doğrultuda listesine eski gözdesi Vedat Muriqi'yi alan ve bu transfer için Patrick van Aanholt'u kullanmak isteyen sarı kırmızılılara iyi haber geldi.

Fotomaç'ın haberine göre Lazio, Vedat Muriqi ve Lazzari'yi gönderip Van Aanholt ve Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor;