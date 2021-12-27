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Lazio'nun Vedat Muriqi planı belli oldu! Galatasaray'a transfer olacak mı?

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Lazio’nun Vedat Muriqi planı belli oldu! Galatasaray’a transfer olacak mı?

Santrafor arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Lazio'dan Vedar Muriqi ismi gündeme gelmişti. İtalyan basınında Patrick van Aanholt takası konuşulurken konuya ilişkin yeni bir haber daha geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, Diagne'nin sakatlanması ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle ara transfer döneminde takıma bir golcü takviyesi yapmayı planlamıştı. Bu doğrultuda listesine eski gözdesi Vedat Muriqi'yi alan ve bu transfer için Patrick van Aanholt'u kullanmak isteyen sarı kırmızılılara iyi haber geldi.

Fotomaç'ın haberine göre Lazio, Vedat Muriqi ve Lazzari'yi gönderip Van Aanholt ve Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor;

"KİLİDİ İKİ İSİM AÇACAK"

"Lazio ara transferde önce sat sonra al kuralını uygulayacak. Çünkü yeni transfer yapabilmesi için bazı oyuncular ve dolayısıyla ekonomik yüklerinden kurtulmak zorunda.

Lazio için transfer pazarının kilidini iki isim açabilir: Muriqi ve Lazzari. Her ikisi de Sarri tarafından istenmiyor.

Muriqi, tatilini geçirdiği Türkiye'ye dönebilir. Kosovalı'nın Van Aanholt ile takası konuşuluyor. Sarri ayrıca Kalinic için de görüşme halinde. Muriqi'nin yerine maliyeti düşük olan Hırvat golcüye güvenebilir."

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