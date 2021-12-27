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Çaykur Rizespor’da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Çaykur Rizespor’da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Çaykur Rizespor’da Selim Ay ve Gökhan Akkan’ın sözleşmeleri uzatıldı. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, her iki futbolcuya çok güvendiğini belirtti.

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