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Kayserispor Sivasspor'u 3-0 mağlup etti! Kayserispor farklı kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Kayserispor Sivasspor’u 3-0 mağlup etti! Kayserispor farklı kazandı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor evinde Sivasspor'u ağırladı. Kayserispor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kayserispor ile Süper Lig'de 19. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Kayserispor mücadelesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 19. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, ikinci haftada Trabzonspor'a 2-1, sekizinci haftada Beşiktaş'a 2-1 yenilen Sivasspor, on üçüncü haftada Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 26 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

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