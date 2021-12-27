İngiltere Premier Lig için kaygılandıran artış! Kovid-19 vakalarında rekor

Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

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