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Son dakika | Fenerbahçe Beko Real Madrid maçına koronavirüs engeli

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Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika | Fenerbahçe Beko Real Madrid maçına koronavirüs engeli

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı konuk ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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