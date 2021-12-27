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Ali Koç'a tepkiler çığ gibi! İstifa sesleri yükseldi

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Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Ali Koç’a tepkiler çığ gibi! İstifa sesleri yükseldi

ÜlkerStadı'nda dün akşamyaklaşık22bin taraftar vardı. Tribünler, daha maç başlamadan, "Ali Koç istifa" ve "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" tezahüratlarıyla tepkisini gösterdi. Sarı-Lacivertliler'in gollerinden sonra bile, "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

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