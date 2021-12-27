Canlı I Konyaspor - Beşiktaş CANLI SKOR Kara Kartal üç maçlık seriyi sürdürmek istiyor

SON 19 MAÇTA 9 GALİBİYET

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti. Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı. Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.