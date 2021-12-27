27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Canlı I Konyaspor - Beşiktaş CANLI SKOR Kara Kartal üç maçlık seriyi sürdürmek istiyor

Canlı I Konyaspor - Beşiktaş CANLI SKOR Kara Kartal üç maçlık seriyi sürdürmek istiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
ABONE OL
Canlı I Konyaspor - Beşiktaş CANLI SKOR Kara Kartal üç maçlık seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 19 haftasının kapanış maçında Konyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Kritik karşılaşmada Kara Kartal, Önder Karaveli önderliğinde 3. galibiyetini almak istiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimiz içinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, zorlu Konyaspor deplasmanında 3 puan arıyor. Konyaspor - Beşiktaş maçı 27 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MAÇIN 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

2 İSİM SINIRDA BULUNUYOR

Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

ROSIER FORMA GİYEMİYOR

Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Valentin Rosier karşılaşmada forma giyemiyor.

SON 19 MAÇTA 9 GALİBİYET

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti. Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı. Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

TARİHİ FARK 7-0 İLE GELMİŞTİ

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

Sakaryaspor’dan rekor! SAKARYASPOR'DAN REKOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA