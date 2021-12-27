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Son dakika: Milli yüzücü Emre Sakçı rekor kırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika: Milli yüzücü Emre Sakçı rekor kırdı

Son dakika spor haberleri... Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

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