Premier Lig'de müthiş maç: Manchester City, Leicester City'i 6-3 mağlup etti
Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Leicester City'yi 6-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Gol düellosu futbolseverleri deyim yerindeyse mest etti.
Ligin 19. haftasında Leicester City'yi Etihad Stadı'nda ağırlayan Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne, 14. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 25. dakikada ise penaltıdan Raheem Sterling'in ağları sarsmasıyla ilk devreyi 4-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Leicester City, 55. dakikada James Maddison, 59. dakikada Ademola Lookman ve 65. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golleriyle skoru 4-3'e getirdi. Ev sahibi ekip, 67. dakikada Aymeric Laporte ve 87. dakikada Sterling'in fileleri havalandırmasıyla mücadelede 6-3 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla tamamlandı.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Leicester City formasını bu maçta giyemedi.
Bu sonuçla Manchester City, 47 puanla ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi. Leicester City ise 22 puanda kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apple'dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak
- 27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu? Valilik açıklamaları...
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatilde öğretmenler seminer alacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
- Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 27 Aralık Trendyol çekiliş isim listesi...
- İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...
- Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? 2021-2022 Spor Toto Süper Lig 2. devre başlangıç tarihi ve fikstürü
- Burslar ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Ekim-Kasım-Aralık ayı ödeme takvimi!
- Kripto paralar alçaktan uçtu! İnişli çıkışlı hareketler! Floki Inu, Shiba Inu dakikalar içerisinde uçuşa geçti...
- Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...
- Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...
- Omicron belirtileri neler? Kovid-19 Omicron varyantının yeni belirtisi açıklandı! İşte Omicron semptomları...
- Recep Uyar neden öldü? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, kaç yaşındaydı? Ezanın 5 farklı makamını seslendirmişti!