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Edin Visca transferinde son durum! Başakşehir'den resmi açıklama

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Edin Visca transferinde son durum! Başakşehir’den resmi açıklama

Trabzonspor ile Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Edin Visca'nın transferine ilişkin ifadeler kullandı. Edin Visca Trabzonspor'a transfer olacak mı? İşte detaylar...

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