Son dakika: Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekipte bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha bu akşamki maçta görev yapamayacak. Öte yandan Luiz Gustavo ve Serdar Aziz de kadroda yer almıyor.

3 İSİM SINIRDA

Filip Novak, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 3'er sarı kartla ceza sınırında. Bu isimler bu akşam da sarı kart görmeleri halinde 20'inci haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.