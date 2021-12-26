Son dakika: Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet hedeflediği karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'de istediği grafiği bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler kazanıp hem 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek hem de ikinci devrede farkı kapatmaya çalışacağı şampiyonluk yarışı için umut tazelemek istiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: BERKE, OSAYI, SZALAI, MIN JAE, NOVAK, CRESPO, SOSA, MERT HAKAN, İRFAN, MESUT, SERDAR.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mert, Choular, Adem, Tetteh.
MALATYA ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da da hedef kötü gidişe son vermek. İki takımın geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda yaptığı karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Son antrenmanını dün akşam yapan Fenerbahçe taktik prova sonrası tesislerde maç saatini beklemeye başladı.
5 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli ekipte bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha bu akşamki maçta görev yapamayacak. Öte yandan Luiz Gustavo ve Serdar Aziz de kadroda yer almıyor.
3 İSİM SINIRDA
Filip Novak, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 3'er sarı kartla ceza sınırında. Bu isimler bu akşam da sarı kart görmeleri halinde 20'inci haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.
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