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Fenerbahçe'de Löw sesleri! Özil detayı dikkat çekti

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Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Fenerbahçe’de Löw sesleri! Özil detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Alman teknik adam Joachim Löw'e teklif götürdüğü iddia edilmişti. Bu gelişmenin perde arkasında ise Mesut Özil’in başkan Ali Koç’a Löw ısrarı yatıyor.

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