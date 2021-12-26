Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1 MAÇ SONUCU | İzmir’de kazanan yok

Konuk takım maçın 16'ncı dakikasında Balotelli'nin golüyle öne geçti ve ilk devreyi galip tamamladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Göztepe, 78'de Rassoul'un kendi kalesine attığı golle dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, taraflar Gürsel Aksel Stadı'ndan 1'er puanla ayrıldı. Göztepe sezonun ilk yarısını düşme potasında tamamladı.