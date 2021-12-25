Trabzonspor’dan transfer hamlesi! Efecan’a kanca

TRABZONSPOR EFECAN'A TEKLİF YAPTI

Trabzonspor uzun zamandır gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Efecan Karaca için yeni bir teklif yaptı. Oyuncu gelmeye sıcak bakarken takas artı para formülüyle bu transfer gerçekleştirilmeye çalışılacak.