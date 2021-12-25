Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Efecan'a kanca
Süper Lig lideri Trabzonspor devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Karadeniz Fırtınası'nın Efecan Karaca için hareke geçtiği öğrenildi.
TRABZONSPOR EFECAN'A TEKLİF YAPTI
Trabzonspor uzun zamandır gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Efecan Karaca için yeni bir teklif yaptı. Oyuncu gelmeye sıcak bakarken takas artı para formülüyle bu transfer gerçekleştirilmeye çalışılacak.
EDGAR IE SEZONU KAPATTI, VİTOR HUGO DA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi. İdmanda sakatlanan Vitor Hugo'nun sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.
Sezonu kapatan Edgar ve 3 hafta oynamayacak Hugo'nun yerine Başakşehir karşısında Hüseyin Türkmen ve Denswil görev yapacak.
Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası sol bek ve sağ kanat transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. Hataysporlu Fatih Kurucuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27), Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın (27) yanı sıra Sassuolo'dan Mert Müldür (22) ismi tTrabzonspor'un transfer gündemine geldi.
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