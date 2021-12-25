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Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando Reges imzayı atıyor

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Galatasaray’ın eski yıldızı Fernando Reges imzayı atıyor

Galatasaray'da gösterdiği etkili performansla taraftarın büyük sevgisini kazanan Fernando Reges'in Sevilla ile yeniden sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Yıldız oyuncu ile Palmeiras ve Internacional ilgileniyordu.

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