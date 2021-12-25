Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Başakşehir maçı yorumu: Bundesliga maçı gibiydi
Spn dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu. "Şampiyonluk şarkıları için çok erken." diyen Ağaoğlu, "Çok iyi bir maç oldu. Bundesliga maçı izler gibi hissettim." şeklinde konuştu. Haberin ayrıntıları...
Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırladı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
"46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim.
Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var.
İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için ilk yarı bitti. Ortada dolaşan söylentiler üzerine konuşmak istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip, önümüze koymaya çalışıyorlarsa. Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin.
Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur."
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