Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Başakşehir maçı yorumu: Bundesliga maçı gibiydi

Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur."

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