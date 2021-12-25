26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Başakşehir maçı yorumu: Bundesliga maçı gibiydi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Başakşehir maçı yorumu: Bundesliga maçı gibiydi

SPOR
Giriş Tarihi: 25.12.2021
ABONE OL
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Başakşehir maçı yorumu: Bundesliga maçı gibiydi

Spn dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu. "Şampiyonluk şarkıları için çok erken." diyen Ağaoğlu, "Çok iyi bir maç oldu. Bundesliga maçı izler gibi hissettim." şeklinde konuştu. Haberin ayrıntıları...

Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırladı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim.

Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var.

İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için ilk yarı bitti. Ortada dolaşan söylentiler üzerine konuşmak istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip, önümüze koymaya çalışıyorlarsa. Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin.

Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA