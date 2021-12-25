25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında lider Trabzonspor! En yakın rakibine 10 puan fark attı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında lider Trabzonspor! En yakın rakibine 10 puan fark attı

SPOR
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
ABONE OL
Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında lider Trabzonspor! En yakın rakibine 10 puan fark attı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Başakşehir'i ağırlayan Trabzosnpor ilk yarıyı lider bitirdi. Bordo Mavililer devreye bir maç eksiği bulunan Konyaspor'un 10 puan önünde girdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA