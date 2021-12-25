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Son dakika: Yeşil sahada ölüm! 2. Lig maçında kalp krizi geçiren Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar hayatını kaybetti

SPOR AA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: Yeşil sahada ölüm! 2. Lig maçında kalp krizi geçiren Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 2. Lig maçında kaleciyle çarpıştığı pozisyon sonrası kalp krizi geçirdiğini belirtilen Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 30 yaşındaki futbolcunun ölümü sporseverleri yasa boğdu.

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

TEDAVİNİN ARDINDAN OYUNA DÖNDÜ

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü

9 DAKİKA SONRA ANİDEN YERE YIĞILDI

Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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