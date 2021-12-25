Son dakika: Beşiktaş'ta Fikret Orman mali ve idari yönden ibra edilmedi!
Son dakika haberleri... 2 sene peş peşe gelen şampiyonlukların ardından buhranlı bir döneme giren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman istifa etmişti. Beşiktaş Kulübü dün yaptığı açıklamada, 2009 ve 2019 yılları arasında 102 milyon Euro'luk istisnai bir durum olduğunu açıklamıştı. Beşiktaş'ın 2019 yılı genel kurulunda Fikret Orman başkanlığındaki 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemleri mali ve idari yönden ibra edilmedi.
Beşiktaş'ın 2019 yılı genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki iki toplantı saat 10.00'da başladı. Toplantıda 01/01/2019 - 12/05/2019, 12/05/2019 - 20/10/2019 ve 10-20/10/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunuldu.
FİKRET ORMAN YÖNETİMİ MALİ VE İDARİ YÖNDEN İBRA EDİLMEDİ
Fikret Orman başkanlığındaki 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemleri oy çokluğuyla mali ve idari yönden ibra edilmedi.
KPMG RAPORU AÇIKLANMIŞTI
Beşiktaş Kulübü, Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi KPMG'nin raporunu açıklamıştı. Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekildeydi:
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu 23.12.2021 tarihinde Kulübümüze teslim edilmiştir.
Anılan raporda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiği görülmüştür (Gelir-Gider kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından evrak-kayıt tarihlerinde açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak, Bilanço kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından 20.10.2019'da açıklanmış olan EUR alış kuru dikkate alınarak, belirli bir dönem içinde oluşan tutarlar ise; ilgili döneme ilişkin TCMB tarafından açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır).
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