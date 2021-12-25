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CANLI | Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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CANLI | Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle!

Son dakika haberine göre: Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 21 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım, hem galibiyet hasretine son vermek hem de devre arasına moralli girmek istiyor. Nuri Şahin yönetiminde iyi bir grafik yakalayan Akdeniz ekibi ise kazanarak çıkışını sürdürmenin peşinde.

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