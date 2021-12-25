Kasımpaşa İstanbul'da kazandı! Kasımpaşa - Altay: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Son dakika haberleri... Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında Altay'ı ağırladı. 2 golle 3 puana uzanan Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok'tan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa ligde 7 hafta sonra galibiyeti hatırladı.
Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay ile kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
İŞTE İLK 11'LER
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Eysseric, Mortadha, Umut Bozok
Altay: Lis, Thiam, Björkander, Naderi, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Poko, Kazımcan Karataş, Pinares, Kappel, Paixao
PAŞA 2 GOLLE GÜLDÜ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok'tan geldi.
Bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyeti hatırlayan kasımpaşa puanını 15'e çıkarmayı başardı.
Ligde oynadığı son 12 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan Altay ise 18 puanda kaldı.
::MAÇTAN DAKİKALAR::
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında oynanan Kasımpaşa-Altay maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Emin Engin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Mortadha'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
13. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Evren Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası içi sol çaprazda son çizgiye yakın bir noktada Zeki Yıldırım'ı çalımladıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Lis, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Thiam'dan seken top arka direkte Donk'un önünde kaldı. Donk'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
40. dakikada Altay'ın kaydettiği gol, VAR odasının uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Brecka'nın ceza sahası dışı sol çaprazda yaptığı hata sonucunda topu önünde bulan Poko, pasını Paixao'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Paixao'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
52. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası içinde Kazımcan Karataş ile girdiği ikili mücadelede Mortadha'nın yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Eysseric'in tamamlamak istediği topu Lis, iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.
67. dakikada Altaylı futbolcu Cebrail Karayel kırmızı kart gördü. Cebrail ile girdiği ikili mücadelede Evren Eren Elmalı yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, 65. dakikadan da sarı kartı bulunan Cebrail Karayel'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
87. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağ kanatta son çizgiden içeri çevirdiği top ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın önüne kaldı. Yusuf'un altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.
88. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Mortadha, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mortadha'nın rakip oyuncuyu çalımlamasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluştu: 2-0.
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