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Yusuf Demir'in Barcelona macerası sona eriyor!

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Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Yusuf Demir’in Barcelona macerası sona eriyor!

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir için karar verildi. Xavi yönetimindeki Barça, genç oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

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