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Lider Trabzonspor Medipol Başakşehir'i ağırlayacak! Zirvede zorlu viraj

SPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Lider Trabzonspor Medipol Başakşehir’i ağırlayacak! Zirvede zorlu viraj

Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor liderlik koltuğuna kuruldu. Rakiplerine fark atan bordo mavililerin yarın akşamki konuğu ise son haftaların çıkış yakalayan ekibi Başakşehir. Karadeniz Fırtınası 3 puan alarak bir rakibini daha egale etmek istiyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.

İÇ SAHA SERİSİNİ BİTİRMEK İSTEMİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.

Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.

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