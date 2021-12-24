Lider Trabzonspor Medipol Başakşehir'i ağırlayacak! Zirvede zorlu viraj
Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor liderlik koltuğuna kuruldu. Rakiplerine fark atan bordo mavililerin yarın akşamki konuğu ise son haftaların çıkış yakalayan ekibi Başakşehir. Karadeniz Fırtınası 3 puan alarak bir rakibini daha egale etmek istiyor.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.
Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.
İÇ SAHA SERİSİNİ BİTİRMEK İSTEMİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmenin mücadelesini verecek.
Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.
Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.
Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?
- Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…
- Apple açıkladı! iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?
- Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? iPhone 11,12,13 fiyatları...
- Memur maaş zammı için kritik tahmin... Ocak memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur 2022 maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Bitcoin ve altcoinler için kritik tahmin! "Daha yüksek olacağımızı bekliyordum" Yatırımcılar açıklamaya kulak kesildi...
- MEB SON DAKİKA: Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullara resmi tatil mi, yarım gün mü?
- Instagram çöktü mü? 24 Aralık İnstagram çöktü mü, DM neden iletilmiyor? Açıklamalar...
- All Star kadrosu gümbür gümbür! Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman, hangi ay yayınlanacak?
- Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur'lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...
- e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...