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Trabzonspor Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

SPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Trabzonspor Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

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