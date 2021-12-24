Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki takım, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez mücadele edecek. Trabzonspor evinde 14 maçtır yenilmiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Peki, rabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte haberin detayları...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Başakşehir maçı 25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacka karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey'in yardımcılığını yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.