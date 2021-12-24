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Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşmaları oynanacak. En yakın rakibi Konyaspor ile arasında 9 puan fark olan Trabzonspor, bu karşılaşmadan da iyi sonuçla ayrılarak sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte Trabzonspor Başakşehir maçı ile ilgili merak edilenler...

Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki takım, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez mücadele edecek. Trabzonspor evinde 14 maçtır yenilmiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Peki, rabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte haberin detayları...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Başakşehir maçı 25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacka karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey'in yardımcılığını yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.

Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.

27. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek Spor Toto Süper Lig'de oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 41 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

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