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Ousmane Dembele'nin düğünü gündem yarattı

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Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Ousmane Dembele’nin düğünü gündem yarattı

Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele, dün akşam düzenlenen törenle evlendi. Dembele'nin sezon devam ederken evlenmesi İspanya basınında ve sosyal medyada çok konuşuldu.

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