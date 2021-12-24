Fatih Terim’den radikal karar! 11’de başlayacaklar

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 11 karşılaşmanın sadece 4'üne ilk 11'de başlayan ve hiçbirinde 90 dakika görev yapamayan Emre Kılınç, Akdeniz ekibi karşısında şans bulacak. 27 yaşındaki sağ kanadın da Antalya önünde müsabakaya 11'de başlaması bekleniyor.