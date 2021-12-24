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Fatih Terim'den radikal karar! 11'de başlayacaklar

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Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Fatih Terim’den radikal karar! 11’de başlayacaklar

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da kadroda 3 isim değişecek. Sarı kırmızılılarda üst üste başarısız sonuçların ardından kadro değişiyor Aslan’da Alpaslan, Emre Kılınç ve Aytaç ilk 11’de çıkacak.

Galatasaray'da üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim, kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Terim'in, Marcao'nun cezalı olduğu dönemdeki performansıyla alkış alan Alpaslan Öztürk'ü ilk 11'de başlatacağı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 11 karşılaşmanın sadece 4'üne ilk 11'de başlayan ve hiçbirinde 90 dakika görev yapamayan Emre Kılınç, Akdeniz ekibi karşısında şans bulacak. 27 yaşındaki sağ kanadın da Antalya önünde müsabakaya 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Aytaç Kara'nın bu sezon ilk kez Süper Lig'deki bir karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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