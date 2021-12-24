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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den MHK'ya sert tepki

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Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den MHK’ya sert tepki

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, atanan hakem atamalarıyla ilgili hakem eksiliği varsa kendisinin hakemlik yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Çebi ayrıca şansın Önder Hoca'da olduğunu söyledi.

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