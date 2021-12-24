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Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Dikkat çeken Trabzonspor maddesi

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Dikkat çeken Trabzonspor maddesi

Ligde istediği sonuçları alamayan ve transfer sezonunu bekleyen Galatasaray'da Yusuf Yazıcı için girişimlere başlandı. Yusuf Yazıcı'nın olası transferi için Galatasaray ile Lille'in anlaşmasının yeterli olmadığı bilinirken, Trabzonspor'un da özel madde gereği ikna edilmesi gerekiyor.

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı için kolları sıvadı.

GALATASARAY DA DEVREDE

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer olan ve burada geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğuna erişen Yusuf Yazıcı, bu sezon beklenen performansının altında kalınca yedek kulübesine geriledi. Bu doğrultuda Süper Lig devleri ise milli oyuncunun peşine düştü. Trabzonspor'un oyuncuyla bir ilgisi olduğu bilinirken; Galatasaray'ın da bu transfer için devrede olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TALİP OLDU

Galatasaray, Gedson Fernandes'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'yı da istiyor. Yusuf Yazıcı'nın olası transferi için Galatasaray ile Lille'in anlaşmasının yeterli olmadığı ve Trabzonspor'un da ikna edilmesi gerektiği belirtildi.



TRABZONSPOR'UN İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR

Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken özel bir madde koydurduğu kaydedildi. İşte sözleşmede yer alan o madde;

"Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Trabzonspor'a 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir."

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