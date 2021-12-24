Galatasaray Mostafa Mohamed transferini bitirdi! Resmi evrak gönderildi
Galatasaray'ın Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığı iddia edildi. Sarı kırmızılılar, Mostafa Mohamed için 4 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Galatasaray konuya ilişkin Zamalek'e resmi yazıyı gönderdi.
Galatasaray, ocak ayında kiralık sözleşmesi sona erecek Mostafa Mohamed'in bonservisini ödemeyi kabul etti.
Sarı kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisi için 4 milyon dolar ödeyecek.
RESMİYETE DÖKÜLDÜ
Bununla beraber Galatasaray, Zamalek'e resmi yazı gönderdi ve transferi resmiyete döktü.
Sarı kırmızılılar Mohamed'i geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mısır'ın Zamalek kulübünden 1.5 yıllığına kiralamıştı.
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