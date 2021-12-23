Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Başkan Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu
Evinde Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Çebi, teknik direktör Önder Karaveli hakkında "Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düşüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Mücadele sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
NEDEN HAKEMLERİN TARTIŞILDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ?
"Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim... Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor? 1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile?"
"ESKİ HAKEMLERİN BU CAMİADAN GİTMESİ GEREK"
"Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Artık vedalaşsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlar, mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun, kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemlerin yanlış kararı olmadan. Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan..."
SABRIMIZI ZORLUYORLAR
"Ha bir de kupayı oynayacağız değil mi Katar'da? Hakem bulamadılar, bizim sinir uçlarımıza dokunmak için bir hakem atıyorlar. Beyler yeter artık ya. Ceza almak istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Ama artık sabrımızı çok fazla zorluyorlar."
"ÖNDER HOCAMIZA İMKAN TANIMAMIZ GEREKİYOR"
"Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun."
"ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA ÜMİTLİYİM"
"Şampiyon olma ihtimalini zayıf görüyorlar ama ben hala çok ümitliyim. Stadyum bugün çok azdı, o olmadı. Sebebi de şu: Fenerbahçe maçında tribünlerin yaptığı hakaretlere verilen cezayla, Beşiktaş arasında hakkaniyetsizlik var."
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