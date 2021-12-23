Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak? Başkan Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu

NEDEN HAKEMLERİN TARTIŞILDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ?

"Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim... Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor? 1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile?"

"ESKİ HAKEMLERİN BU CAMİADAN GİTMESİ GEREK"

"Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Artık vedalaşsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlar, mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun, kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemlerin yanlış kararı olmadan. Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan..."