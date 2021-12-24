Fenerbahçe son dakikada kaybetti! THY Avrupa Ligi’nde LDLC Asvel deplasmanında mağlubiyet

Karşılaşmaya iki takım da hücumda iyi başladı ve ilk çeyrek 21-20 LDLC Asvel'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrek Pierre'le etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-43 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise ev sahibi ekip oldu. Üçüncü çeyrekte Jones'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren LDLC Asvel, final periyoduna 64-60 önde girdi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Final periyodunun başında farkı 8'e (68-60) çıkaran Fransız temsilcisini Fenerbahçe Beko, 35. dakikada Guduric'in basketleriyle yakaladı: 70-70. Son 1.5 dakikaya 81-75 geride giren Fenerbahçe Beko, Polonara'nın basketleriyle bitime 49 saniye kala maça bir kez daha eşitliği getirdi: 81-81. Son bölümde Jones'in sayılarıyla öne geçen LDLC Asvel, sahadan 84-82 galip ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Nando De Colo ikinci çeyrekte, Jan Vesely ise üçünü çeyrekte sakatlandı. İki oyuncu da karşılaşmaya devam edemedi.

LDLC AsvelSalon: Astroballe

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

LDLC Asvel: Jones 27, Diot 5, Knight 8, Osetkowski 2, Fall 4, Okobo 14, Kahudi, Lacombe 2, Gist 10, Howard 12

Fenerbahçe Beko: Henry 10, De Colo 6, Pierre 17, Polonara 23, Vesely 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Shayok, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 10, Floyd 2

1. Periyot: 21-20

Devre: 43-46

3. Periyot: 64-60

Beş faulle oyundan çıkan: 39.55 Kahudi (LDLC Asvel)